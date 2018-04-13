Doğan Holding bir şirketini daha satıyor! İşte fiyatı

Doğan Holding, medya kuruluşlarının ardından D&R'ı da satma kararı aldı. KAP'a gönderilen açıklamaya göre D&R'ın 440 milyon liraya satışı konusunda Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye ile ön protol imzalandı.

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Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Tamamı ödenmiş 50.000.000 Türk Lirası sermayesinde, %100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.'nin ("D&R") sermayesinde sahip olduğumuz payların tamamının, Hisse Devir Sözleşmesi'nin imzalanacağı tarihte nakden ve peşin olarak ödenmek üzere, 440.000.000 Türk Lirası bedel üzerinden satışı ve devri konusunda, Şirketimiz ile Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye A.Ş. arasında 13.04.2018 tarihinde (bugün) tarafları bağlayıcı bir "ön protokol" imzalanmıştır.

Konuya ilişkin gelişmeler oldukça, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır."

Bünyesinde Sabah ve Takvim gazeteleri ile ATV, A Haber gibi televizyon kanallarını da bulunduran grubun yönetim kurulu başkanlığını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen iş adamı Ömer Faruk Kalyoncu yürütüyor. Grubun yönetim kurulu başkanvekili ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu'nu geçen günlerde 1.1 milyar dolara Erdoğan Demirören'e satmıştı.