'Ne olacak bu Cübbeli’nin şeyine olan düşkünlüğü'

'Mehmet Barlas kızar, Emin Çölaşan bozulur diye çekindiğim için fazla ayrıntılı yazmayacağım.'

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün, İsmailağa Cemaati'nin yayınevi Tuana Basın Yayın'dan çıkan "Şifa Ayetleri" isimli kitabı tartışma yaratmıştı.

Cübbeli Ahmet'ten 'penis' duası

Cübbeli Ahmet'in kitabında, erkek cinsel organına okunması gerektiğini ileri sürdüğü ayetlere de yer vermesini Hürriyet yazarı Ertuğrıl Özkök bugüngü köşesinde eleştirdi.Özkök'ün yazısı şöyle:

BİLİYORUM Suriye savaşı falan kapıda...

Diyeceksiniz ki böyle bir günde bu “şeyle” uğraşılır mı...

Uğraşan ben değilim... Günümüzün en büyük fetva stand-up’çısı Cübbeli Ahmet Hoca...

Odatv’de okudum... “Şifa Ayetleri” isimli bir kitap yazmış...

İçinde öyle bir bölüm var ki...

Hadi kendinizi benim yerime koyun ve üzerine iki kelime etmeyin...

Vallahi tutamazsınız kendinizi, ikinci dakikanın sonunda ha babam konuşmaya başlarsınız...

Çünkü konu şu:

“Erkek cinsel organına okunacak ayetler...”

Mehmet Barlas kızar, Emin Çölaşan bozulur diye çekindiğim için fazla ayrıntılı yazmayacağım.

Günün olayı, Cübbeli Ahmet Hoca’nın kitabındaki şu cümlelerle başlıyor:

“Bir gün beraber oturuyorken şeyhimiz, ‘Âdemoğlunun her bir uzvunun şifası için okunabilecek bir ayet mutlaka mevcuttur ki, onu bilen bilmiştir, bilmeyen de bilmemiştir’ dedi.”

Cübbeli de, şeyhi de erkek... İlgilendikleri uzuv ne olabilir? Tabii ki o “şey”... Yani erkek tenasül uzvu...

Özellikle de “O şeyin gücü, büyümesi”...

Cübbeli Ahmet Hoca şeyhinden bu şeyle ilgili şeyleri duyunca aklından hemen şu geçmiş:

“Mutlaka ben bunu şeyhimizden istemeliyim, ola ki o kerem ve ihsanıyla bu ilmi bana verir...”

Bunun üzerine şeyhi, “erkek cinsel organına okunması gerektiğini” ileri sürdüğü ayetlerle ilgili 4 ayrı tertip vermiş.

Yanlış okumadınız “erkek cinsel organına okunacak ayetler”...

Konu dinle ilgili olduğu için ayrıntısına girmiyorum. Neme lazım yanlış bir şey söylerim, başım belaya girer.

Sadece şeyhin o ayetlerle ilgili şu sözlerini aktarıp toz olayım:

Eğer bu 4 tertip ayeti okursa “kişi ebediyen iktidarsızlık görmez ve çok güçlü olacağından dolayı ölünceye kadar hiçbir itirazla karşılaşmaz”...

Ne olacak bu Cübbeli Hoca’nın da şeyhinin de şeyleriyle ilgili bu takıntısı...

Arazi engebeli, mıntıka tehlikeli... En iyisi burada kesip toz olayım...