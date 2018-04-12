Kral TV'de flaş değişiklik

MEDYATAVA - Doğuş Yayın Grubu'na bağlı olarak yayın yapan Türkiye'nin ilk video müzik kanalı Kral TV'de önemli bir değişikliğe gidildi.

1 Mayıs 2018'den itibaren geçerli olacak değişikliğe göre; Kral televizyonları tek bir çatı altında toplanacak. Bu değişiklikle birlikte; Kral TV, Kral Pop ve Kral World artık "Kral" adı altında toplanacak...

Bu önemli haberi ise Kral Grubu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akbay Instagram hesabından duyurdu.

İşte, Akbay'ın o duyurusu:

"Çeyrek asırdır Müziğin Kalbinde yer alan Kral, sektörden gelen talebe duyarsız kalmayarak gücünü tek bir çatı altında birleştiriyor.

Kral televizyon kanalları 1 Mayıs itibariyle her tarzın en iyilerini ve en popülerlerini tek bir kanalda HD kalitesinde sunmaya devam edecek.

Radyoları, televizyonu ve digital platformuyla müziğin Kalbi 25 yıldır olduğu gibi bundan sonra daha da güçlü şekilde Kral’la atmaya devam edecek."