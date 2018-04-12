Doğan Medya'da GYY'den ayrılık kararı

Medyaradar - Posta Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay ile Demirören Ailesi arasında dün Kanal D binasında sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

CEBİNDE İSTİFA İLE GELDİ

Yaklaşık olarak 30 dakika süren görüşmeye Ababay cebinde istifa mektubu ile girdi. Usta gazeteci, Yıldırım-Meltem Demirören kardeşlere artık yorulduğunu ve ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini söyledi.

DEMİRÖRENLER KARŞI ÇIKTI

Demirörenler ise Posta’nın çok başarılı bir çizgisi olduğunu ve bunu korumak adına yola yine kendisi ile devam etmek istediklerini dile getirdi.

Ancak Ababay bırakma konusunda ısrarını sürdürünce iki taraf bir geçiş süreci konusunda anlaştı.

GEÇİŞ DÖNEMİNDE UZLAŞTILAR

Buna göre; Ababay 20 Haziran'a kadar Posta’nın başında kalmaya devam edecek, gazetenin içeriğine müdahale edilmeyecek ve hiçbir çalışana dokunulmayacak.





RIFAT ABABAY KİMDİR?

Gazeteciliğe 1979 yılında başlayan Ababay 1994 yılına kadar sırasıyla Aktüel Yayıncılık, Gelişim Yayınları, Hürriyet ve Sabah’ta çalıştı. 1994’te Posta gazetesinin kurucu ekibine katılan tecrübeli gazeteci, 1996 yılında ise Posta Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi. 22 yıldır genel yayın yönetmenliği yapan Ababay hem bu alanda bir rekora imza attı hem de Posta’yı Türkiye’nin en çok satan ve okunan gazetesi yapmayı başardı.

1957 doğumlu Rıfat Ababay evli ve iki çocuk babasıdır.