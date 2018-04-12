Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, dünkü yazısında kendisine e-posta yoluyla gönderilen “ölüm tehdidi”ni paylamıştı. Bugün de aynı e-postadan başka bir mail geldiğini yazdı.

Çölaşan'ın bugünkü yazısı şöyle:



Savaş çıkarsa hapı yuttuk!

Sevgili okurlarım, dünkü yazımda vurguladığım bir husus vardı. Bu iktidarın yandaşı olan kesimler bizim yazıları okuyunca çıldırır…

Çıldırır ama düzenli okumayı hiç aksatmazlar…

Ve sonrasında hakaretler döşenmeye başlarlar.

Efendice eleştiri falan hemen hemen hiç gelmez.

İlle de belden aşağı sövecekler!

Ne ölmüş analarımız babalarımız kalır, ne de soyumuz sülalemiz!

Hepsinin aklı fikri belden aşağıdadır. Yakası açılmadık küfürlerin ustası bu cinsel sapıklardır.

Sonra döşenirler ölüm tehditlerini!

Emin Çölaşan'a ölüm tehdidi

* * *

Dünkü yazımda İstanbul'da “Lider Yatırım” isimli bir şirketin e-posta adresinden gönderilen ölüm tehdidini sizlere aktarmıştım.

Arkadaşlarımız gönderen kişinin telefon numarasını bulmuştu…

O numarayı (son iki rakamını gizleyerek) burada açıklamıştım.

Karşımıza isminin “Hatice” olduğunu söyleyen bir kadın çıkmıştı…

Arkadaşlarımız aradığı zaman aynı ifadelerini sürdürdü.

Bir üzüntü belirtisi falan asla yoktu.

* * *

Üstelik dün aynı e-posta adresinden ikinci bir mesaj geldi. İlk mesajda yazdıklarını doğruluyor, üstelik bizi mahkemeye vermekten dem vuruyordu.

Şimdi onu okuyalım:

“Siz bir zavallısınız. İnsanlara agitasyon (ajitasyon- kışkırtma) yaparak insanları kandıran bir zavallısınız.

Evet sizin dedeniz bir haindi ve Sultan Abdülhamit Han tarafından sürüldü.”

(Dedem Emin Bey İttihatçı idi ve Abdülhamit yönetimine karşı çıktığı için Büyük Sahra'nın göbeğindeki Fizan'a sürgün edilmişti.)

Mesaj devam ediyor:

“Ne kadar zavallı, ne kadar acınası birisin ki bu kadar yerlere düştün.

Evet beynin yanmış zira okuduğunu anlamıyorsun. Veya anlıyorsun da insanları nasıl birbirine düşürürüm diye işine gelmiyor.”

* * *

Sonra dünkü mesajını savunmaya geçiyor:

“Burada bir tehdit değil temenni var.

Diyorum ki bir savaş çıksa kaçacak delik arayacaksınız. (Nereden nasıl biliyorsa!..)

Keşke savaş çıksa da düşmanlarla birlikte senin gibi HAİNLERİ de TEMİZLESEK.

Evet, savaş çıkınca zaten kaçacağınız için sizlerden de temizlenmiş olacağız.”

Sonra zeytinyağı gibi suyun üzerine çıkmaya kalkışıyor:

“Son olarak başta senin gazetenin, senin ve iş yerinden arayıp bana ‘Ahlaksız' diyen kadın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım.

Sonra mail adresimize gelen tüm tehdit, hakaret ve telefonuma gelen tehditler hakkında suç duyurusunda bulunup tüm bunlar nedeniyle gazeteniz hakkında tazminat davaları açacağım. Şimdi hep birlikte görelim bakalım.”

* * *

Sevgili okurlarım, bu tehditlerden anladığım kadarıyla, bir savaş çıktığı takdirde benim ve benim gibi düşünenlerin vaziyeti kötü!

Biz kaçacak delik ararken (!) bunlar ölecek, ya da bizi öldürecek!

Bugün de yazmış ya, savaş çıkarsa, fırsat bu fırsattır deyip hepimizi temizleyecekler…

Aman dua edelim, savaş çıkmasın…

Can güvenliğimiz savaş çıkıp çıkmamasına bağlı!

Çıktığı takdirde hapı yuttuk demektir!

* * *

Dün çok sayıda okurum yazılı ve sözlü olarak sordu:

“Bu tehdidi yazdıktan sonra sizi İçişleri Bakanlığı ya da Emniyet'ten arayan oldu mu?

Hayır, olmadı!

Savaş çıkmadığına göre, şu anda tehlike altında olmadığımı düşünmüşlerdir!

CHP milletvekili Barış Yarkadaş dün Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi, bu ölüm tehditlerini gündeme getirdi.

Burası Türkiye, hiçbir şey çıkmaz!

(Dün bu olayı kınayan çok sayıda okuruma ayrıca teşekkür etmeyi bir görev biliyorum.)

AÇIKLAMA

Anladığım kadarıyla Türkiye'de Lider Yatırım isimli başka kuruluşlar da var. Biri İstanbul Fatih'te, Karakol Sokak'ta Lider Yatırım Danışmanlığı… Onların mağdur olmasını istemem.

Dün gelen açıklamayı sizlere iletmeyi bir görev biliyorum. Bu şirketin e-posta adresi:

lider@lideryatirim.com.tr

Gönderen Gürol Okuyan:

“Emin Bey, bugün Sözcü'deki köşenizde söz konusu edilen “Lider Yatırım” şirketi ile şirketimizin ne yazık ki isim benzerliği bulunmaktadır. Biz mali müşavirlik hizmeti vermekteyiz.

Bir okurunuz olarak bu vesileyle size karşı yapılan tehditleri kınadığımızı bilmenizi isteriz.

Lider Yatırım ismiyle Google'da arama yapıldığında şirketimizin unvanı ve telefon numarası da çıkmaktadır. Dolayısıyla (dün) sabahtan bu yana sizi seven okurlarınız tarafından onlarca kınama telefonu aldık.

Dostlarımız ve müşterilerimiz tarafından ise konuya açıklık getirmemiz yönünde mesajlar almaktayız. Bu hususu açıklığa kavuşturmanızı ümit etmekteyiz.”