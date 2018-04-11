Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programına konuk olan Siyasal İletişim Uzmanı Dr. Gülfem Saydan Sanver, muhalefetin gündelik tartışmalara girmesinin bir faydasının olmadığını belirtti. Sanver, "Muhalefet artık kendisine hedef kitleler belirleyip, stratejisini oluşturup, tüm davranışlarını, söylemlerini, doğru bir şekilde dile getirmeli. Gündelik tartışmaların içine hiç girmemeli. Kendi gündemini oluşturmalı ve kendi gündeminde gitmeli" diye konuştu.
11 Nisan 2018 23:08
Sanver: Seçmen kavgaya oy vermiyor
Siyasal İletişim Uzmanı Dr. Gülfem Saydan Sanver, muhalefetin gündelik tartışmalara girmesinin bir faydasının olmadığını belirtti.
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