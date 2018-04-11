İsmail Saymaz'dan Cem Küçük'e tepki: Beni 375 kez...

Erdoğan Demirören'e 1.1 milyar dolara satılan Doğan Medya Grubu ile yakın zamanda yolları ayrılacağı iddia edilen Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı.

İddianın sahibi olan Türkiye yazarı Cem Küçük'e tepki gösteren Saymaz, "Son iki yılda beni 735 kez işten attı, 513 kez tutuklattı, 123 kez sürgüne yolladı" dedi.

Cem Küçük ne demişti?

Cem Küçük, "Yeni Türkiye’nin medyadaki kesin zaferi" başlığıyla bugün yayımlanan yazısında şu ifadelere de yer vermişti:

"Bu grubun ilk olarak yollarını ayıracağı iki isim de meslektaşlarımız İsmail Saymaz ve Şirin Payzın olacak. Şimdiden hayırlı olsun. İkisiyle de çok kavga etmiş ve polemik yaşamışımdır ama artık bunlar geride kaldı. Her ikisine de yeni hayatlarında başarılar ve mutluluklar diliyorum.

Yeni Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ateşli bir karşıtı olan İsmail Saymaz’ın 22 Mart devrimi sonrası bu medya grubunda kalması zaten imkânsızdı. Bana çok haksız ithamlarda bulunmuş olsa da kendisinin çalışkan bir muhabir olduğunu teslim ederim. Yine Saymaz gibi tam bir Yeni Türkiye ve Erdoğan karşıtı HDP’li olan Payzın da iyi bir TV spikeriydi. Bu iki meslektaşımız da Sözcü-Halk TV gibi yayın organlarında hayatlarına devam edecektir."