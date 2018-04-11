Mart ayında en çok hangi haber kanalları izlendi?

Posta Gazetesi yazarı Mesut Yar, Mart ayının en çok izlenen haber kanallarını köşesinde yazdı.

Mesut YAR / POSTA

Haber kanalları nasıl izleniyor?

Haber kanalları arasında rekabet gün geçtikçe tırmanıyor. Bir türlü soğumayan Ortadoğu coğrafyası, sürekli kriz halinde olan Amerika, Avrupa Birliği, Rusya, Çin krizi, iç politikadaki gerginlikler filan derken haber kanalları hiç malzeme sıkıntısı çekmiyor... Geçtiğimiz ay karnesinde en çok izlenen kanal A Haber olarak görünüyor. İkinci sıradaki TRT Haber’i CNN Türk izliyor. NTV dördüncü ve Haber Türk ise beşinci sırada...

Haber eğilimi daha yüksek olan AB grubunda ise sıralama A Haber, CNN Türk, TRT Haber, Haber Türk ve NTV olarak gerçekleşmiş, bilginize...

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