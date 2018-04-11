Mustafa Balbay'dan Emin Çölaşan tepkisi

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan’a yönelik yapılan ölüm tehdidini TBMM Genel Kurulu’nda yerinden söz alarak kınadı.

Balbay, Sözcü gazetesinin bugünkü birinci sayfasında gazetenin yazarlarından Emin Çölaşan’a yönelik yapılan ölüm tehdidine ilişkin bir haber olduğunu anımsatarak şöyle dedi:

“Emin Çölaşan’ı tehdit eden kişi Emin Çölaşan’ı eleştirdikten sonra, keşke savaş çıksa da düşmanlarla birlikte sizin gibi hainleri de temizlesek diye tehdit mesajı gönderiyor. Ancak bu olayın ardından hiçbir sorumlu Emin Çölaşan'ı arayıp da konuyu araştıracağını belirtmiyor. Hiçbir devlet, hükümet yetkilisi en azından üzüntüsünü dile getirmiyor. Bu ülkenin en çok okunan gazetecisine böylesine hakaret etmek nasıl bir tuhaflıktır, ayıplıyorum. Bu ülkede ne düzen ne kardeşlik bıraktılar, ülkeyi kutuplaştırdılar kınıyorum. “

Balbay, Çölaşan’ın yalnız olmadığını belirterek hiçbir sorumlunun olayın üzerine gitmemesini tehdit kadar vahim bulduğunu söyledi. Sorumluları derhal göreve çağırdı.