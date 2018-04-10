'O isim Aydın Doğan'ın veda yemeğine katılmadı'

Fuat Uğur: "Vallahi Ertuğrul Özkök bile çok daha cesur çıktı eski patronuna vefa gösterme konusunda."

Türkiye yazarı Fuat Uğur, Kanal D Ana Haber sunucusu Ahmet Hakan’ın Doğan Medya Grubu’nun Demirören Holding’e satışının ardından Aydın Doğan’ın Zanzibar Restaurant’ta düzenlediği veda yemeğine “Çok dişim ağrıyor, dişçimle randevum var” diyerek kalmadığını iddia etti.

Ahmet Hakan’ın tavrına ilişkin “Hayat böyle bir şey. Ahmet Hakan Coşkun, Erdoğan Demirören grubu satın aldıktan sonra artık eski patronuyla birlikte fotoğraf vermek istemiyordu” yorumunu yapan Fuat Uğur, “Doğan grubunun önemli bir ismi ‘Bir satış bu kadar mı çabuk olur arkadaş. Gemiyi ilk terk eden farelerdir diyoruz ama bu sıvışma konusunda depar attı âdeta’ diyerek şaşkınlığını gizleyemiyordu” iddiasını aktardı.

Ahmet Hakan’ın tutumu konusunda “Vallahi Ertuğrul Özkök bile çok daha cesur çıkmıştı eski patronuna vefa gösterme konusunda” eleştirisinde bulunan Fuat Uğur, yazısında Karar yazarı Elif Çakır’ın da yemeğe katılanlar arasında yer aldığına dikkat çekti.

Fuat Uğur’un Türkiye gazetesinde “Aydın Doğan’ın Zanzibar gecesi, sürpriz konuk ve fare” başlığıyla yayımlanan (10 Nisan 2018) yazısı şöyle:

“Aydın Doğan, medyasını Erdoğan Demirören’e sattıktan ve imzalar atıldıktan sonra helalleşme yemeği yaptı ünlü Zanzibar Restaurant’ta. Yazarları ve yöneticileriyle bir aradaydı.

Vedalar hüzünlüdür biraz. Duygusal gel-gitler, şakalaşmalar, hatıralar derken gece sona erdi. Aydın Bey orada da helâllik istedi herkesten. Kendisi de hakkını helâl etti artık herkesin bildiği üzere.

Yemekte gözler bir ismi aradı. Yoktu. Aslında vardı da yoktu.

Ne demek bu?

Şöyle. Ahmet Hakan Coşkun’dan söz ediyorum. Kendi dediğine göre Aydın Bey'in tavla arkadaşı. Başkalarına göre garsonu. Kimilerinin iddiasına bakılırsa da sıfırdan "degüstatör" yapılmış biri. Bilemem bu konudaki maharetini, seçtiği şaraplardan hiç tatmadım.

Aydın Doğan onu Kanal 7’den kopardı. Ahmet Hakan’ın adını duyurduğu yıllardı. İyi televizyonculuk yapmıştı Allah var. Ama Aydın Bey gözüne kestirmişti Ahmet Hakan’ı. Önce hakkında kaçak küçek işleri nedeniyle pek çok haber yaptırdı, sonra da yamacına aldı. Ve muhafazakâr kesimin beyaz çoraplı şövalyesi bir de baktık ki Aydın Doğan medyasının pinokyosu oluvermiş. Burnu uzadıkça çark etti, işine geldiğinde yan çizdi, patronun bir dediğini ikiletmedi ve sonuçta kârlı çıktı. Banka hesapları şiştikçe şişti ve evlense yedi sülalesine yetecek kadar para kazandı.

Neyse gözümüz yok. Ama arzuladığı en baştan beri buymuş ki muhafazakâr medyada çizdiği profilin tamamen zıttı bir figür olmaktan çekinmedi.

Vefa duygusu Ahmet Hakan’ın yanından belki teğet geçmişti ama çok fazla tanışıklığı yoktu. Aydın Bey ona “Kesintisiz 24 saat yanımda dur ve tavla oynayalım” dese her istediğini yapacak kadar patronuna bağlıydı. Bunun vefa ile ilgisi yoktu. Sonuçta parasını veriyor, karşılığını alıyordu.

Nitekim işte önceki gece Zanzibar’daki veda, vefanın bir semt olduğunu hatırlattı Aydın Doğan’a. Ahmet Hakan gelmesine gelmişti oraya ama Zanzibar’ın izole ve kuytu bir yerinde eski patronuna son cilvesini yapmış, ardından “Çok dişim ağrıyor, dişçimle randevum var” diyerek yemeğe katılmadan ayrılmıştı.

Hayat böyle bir şey. Ahmet Hakan Coşkun, Erdoğan Demirören grubu satın aldıktan sonra artık eski patronuyla birlikte fotoğraf vermek istemiyordu. Doğan grubunun önemli bir ismi “Bir satış bu kadar mı çabuk olur arkadaş. Gemiyi ilk terk eden farelerdir diyoruz ama bu sıvışma konusunda depar attı âdeta” diyerek şaşkınlığını gizleyemiyordu.

Vallahi Ertuğrul Özkök bile çok daha cesur çıkmıştı eski patronuna vefa gösterme konusunda.

Sonuç bizim için sürpriz değildi.

Şimdi o vakit gelelim şu bizim sürpriz konuğa.

“Muhafazakâr Medya”nın ilginç isimlerinden biri olan Karar yazarı Elif Çakır’dan söz ediyorum. Bu bilgi gerçekten doğru mu diye epeyce ısrar ettim, aktaranlar teyit edince yazdım.

Vallahi ben bu Aydın Doğan grubunu en başından beri ilgiyle izledim. Aydın Bey medya patronluğu yaptığı 40 yıl boyunca karşı tarafta gedik açabilecek ya da kaçak yapabilecek isimleri pat diye tespit edip onlara şefkatli kollarını açtı. Ellerinde bu konuda radar var herhâlde. Takdir ediyorum onları.

Neyse Elif Çakır’ı Aydın Bey'in yanında görmenin bir sakıncası yok bana göre ama merak ettiğim şu:

Neden bu kadar geç kaldı?”