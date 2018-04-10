Devirden bir gün sonra aynı manşet

İki gazetede de Erdoğan’ın, çoğunluğu yandaş olan şirketlere verdiği teşvikleri “Süper teşvik” başlığıyla manşete çekti.

39 yıldır bulunduğu medya sektöründen ani bir kararla çekilen Aydın Doğan, sahip olduğu medya grubunu geçtiğimiz günlerde Demirören Grubu’na sattığını açıklamıştı. Geçen hafta Hürriyet ve KanalD başta olmak üzere uzun süre sahibi olduğu kuruluşlara veda ziyaretinde bulunan Doğan, resmi devir işlemlerini dün gerçekleştirdi. Doğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören ve ailesini Hürriyet binasında karşılayarak Doğan Medya Grubu’nu resmen teslim etti. “40 yıl dalgalarla boğuştum ve gemiyi sağ salim limana ulaştırdım” dedikten sonra el sallayarak medyaya veda etti.

Demirören Grubu’nun yönetimine giren Hürriyet, devirden sadece bir gün sonra aynı ailenin gazetesi Milliyet ile benzer birinci sayfayla yayınlandı. Devir teslim törenini sürmanşetten veren her iki gazete, manşette de neredeyse tıpkı başlıkla aynı haberi tercih etmişti: “Süper teşvik.”