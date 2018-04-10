'Yandaş' nitelemesi rahatsız etmiyor beni'

"Bir CHP’li için, bir HDP’li için, bir MHP’li için, hatta bir İYİ Partili için kullanmadığımız/kullanmayacağımız bu niteleme, AK Parti savunucusu olduğu düşünülenlere karşı bol keseden sarf ediliyorsa, demek ki burada asıl niyet 'yaralamak' ve 'küçük düşürmek" diyen Kekeç, "Hayır, elbette ismimin yanında sıklıkla gördüğüm bu niteleme rahatsız etmiyor beni" ifadesini kullandı.

Kekeç, "Aydın Doğan yargılanmalı mı?" başlığıyla yayımlanan (10 Nisan 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Muhterem Aydın Doğan’ın da buyurduğu gibi, kaşarlandım...

"Küçük düşürme ve yaralama cehdiyle davrananlar, muhtemeldir ki, bir “öncelikten”geldiklerini düşünüyorlar... Yani, başkalarını tanımladıkları (bir “önceliği” kullandıkları) için, ayrıca, “tanımlama hakkını” da ellerinde bulundurduklarını söylemiş oluyorlar.

"Böyle bir önceliğe (ya da hakka) sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, artık sizden her melanet beklenmeli.

"Dolayısıyla, “sosyalizm yandaşı” Zafer Arapkirli’den de her melaneti beklerim.

"Kendisini tanımıyorum, hangi“mecralarda” eğleştiğini ve nihayetinde ne demeye çalıştığını/hangi doğruları savunduğunu bilmiyorum ama yazdığı iki satır yazıyla 'tıynetini' ve 'karakterini' ele verdiği için, kendisini yüksek sesle kınıyorum ve 'terbiyesiz adam' diyorum.