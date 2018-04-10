Ahmet Hakan'dan Melih Gökçek'e fena kapak: Sen ki...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın hedefinde yine eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek vardı.

Gökçek, Netflix dizisi La Casa De Papel'in fragmanını eleştirince dalga konusu oldu.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

DEVASA BİR ŞAKA: MELİH GÖKÇEK

“LA Casa De Papel” diye bir İspanyol dizisi var.

Merakla izlediğimiz, meftunu olduğumuz, tiryakisi olduğumuz bir dizi... Neftlix’te yayınlanıyor.

İşte bu dizi, yeni sezonu için Türk izleyicilerine yönelik de bir fragman çekip yayınladı.

Dizinin konseptine, konusuna gayet uygun bir fragman.

Fakat ‘öküzün altında buzağı arayangiller’ familyasının baş üyesi Melih Gökçek, bu fragmanı alıp kare kare analiz ederek şu sonuçlara varmış:

- Darbe olacak...

- Suikast olacak...

- Gezi olacak...

Falan.

Yahu Melih Gökçek!



Sen ki 30 yılda FETÖ’nün ne menem bir yapı olduğunu çözememiş bir adamsın...

Bir fragmandan bütün bu anlamları nasıl çıkardın be arkadaş?

Madem bu kadar zeki ve külyutmaz idin...

Nasıl oldu da FETÖ denilen yapı, seni beşiğinde mışıl mışıl uyuttu?

Bir cevap ver hele.