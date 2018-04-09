Nisanda hangi diziler yayınlanacak?

Yabancı dizi tutkunları seyrettikleri dizilerin yeni sezon bölümlerini merakla bekliyor. İşte yeni sezon gösterimleri için geri sayımın başladığı yabancı diziler ve yayın tarihleri...

Fear the Walking Dead

15 Nisan’da ABC kanalında yayınlanacak olan dizi, The Walking Dead serisinden önce yaşananları anlatıyor. Dizide zombilerin öncesi ve virüsün ortaya çıkış ve yayılış süreçleri işleniyor.

The Handmaid’s Tale

Dizinin merakla beklenen ikinci sezonu 25 Nisan’da Hulu platformunda yayınlanacak. Emmy ve Altın Küre ödüllü Bruce Miller imzalı dizi, distopik bir dünyayı anlatıyor. Doğum oranlarının iyice düşmesi ve kısırlığın artması üzerine hala doğurgan olan kadınların toplanıp damızlık olarak prestijli ülke yöneticilerinin evlerine gönderilmesini ve burada ev sahipleriyle yaşadıklarını ele alıyor.

Into the Badlands

İlk sezonu 2015’te yayınlanan dizi 22 Nisan’da AMC kanalında üçüncü sezonuyla seyirci karşısına çıkacak. Dizi, bir savaşçı ve genç bir adamın birlikte çıktıkları tehlikeli yolculuğu anlatıyor.

Westworld

HBO kanalının sevilen bilimkurgu dizisi Westworld, 22 Nisan’da ikinci sezon bölümleriyle ekrana gelecek. oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dünya genelinde ilgi çeken ve 11.7 milyon izleyiciye ulaşmayı başaran dizi, 1973 yapımı aynı adlı filmden uyarlama.