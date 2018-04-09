Doğan Medya'yı satın alan Demirören'den ilk açıklama

Aydın Doğan, hiç kimsenin baskısı altında olmadan medya grubunun satışını gerçekleştirdiğini söyledi. Yıldırım Demirören ise çalışanların aklında çok soru olduğunu bildiğini belirterek, "Bunların tek bir cevabı yok, hep birlikte çözeceğiz. Şimdi büyük denizlere açılma sırası bizde" dedi.

Basında bir dönem bugün sona erdi. Doğan Medya, Doğan Medya Center’de düzenlenen törenle Demirören grubuna devredildi.

Törende bir konuşma yapan Doğan Medya Onursal Başkanı Aydın Doğan, Demirören ailesiyle yakın arkadaş olduklarını belirterek, satışın herhangi bir baskı altında gerçekleştirilmediğini söyledi ve ekledi: “Ben gemiyi kazasız, belasız limana yanaştırdım. Önceki devirlerde çok heyecanlanmıştım. Artık heyecanlanmıyorum. Artık biraz kaşarlandık mı ne yaptık? Türk basınının amiral gemisini Demirören ailesine teslim ediyorum. Dilerim, Demirören uzun yıllar medyada yer alır ve daha da ileri taşır. Kanuni devir süresi henüz bitmedi. Şu anda sorumluluklar bizim üzerimizde. Ay sonuna kadar hukuki süreç tamamlanacak.”



Yıldırım Demirören ise medya sektöründe yeni olmadıklarını belirterek, “Kalıcı olan kurumlar ve bu kurumlara can veren emekçiler ve gazetecilerdir. Satışa ilişkin gerçeği yansıtmayan şeyler yazıldı. Aklınızda çok soru var. Bunların tek bir cevabı yok, hep birlikte çözeceğiz. Babam Erdoğan Demirören ‘ülkem, bayrağım söz konusuyla her sorunun üstesinden geliriz’ der. Şimdi büyük denizlere açılma sırası bizde. Bu yolculuğu hep birlikte yapacağız.

Aydın Doğan, bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarının da bulunduğu Doğan Medya Grubu’nu borçlar düşüldükten sonra yaklaşık 900 milyon dolara Erdoğan Demirören’e satmıştı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, bugün “Hürriyet’te yeni dönem” başlığıyla yayımlanan yazısında eski patronu Erdoğan Demirören’e “Hoş geldiniz” diyerek şunları kaydetti:

“Türk basınının amiral gemisi Hürriyet gazetesi ve Hürriyet Dünyası’nı oluşturan diğer yayınlarımız geride bıraktığımız hafta da liderliğini korudu. Yeni dönemde de Hürriyet ve Hürriyet Dünyası’nın, seyir defterine yeni başarılar kaydedeceğine ve liderliğini sürdüreceğine inanıyoruz.”



