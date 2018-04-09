Hürriyet bugün Demirören'e devrediliyor

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın gazeteyi bugün Erdoğan Demirören ve ailesine devredeceğini aktardı.

Aydın Doğan, bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarının da bulunduğu Doğan Medya Grubu’nu borçlar düşüldükten sonra yaklaşık 900 milyon dolara Erdoğan Demirören’e satmıştı.

Bila, bugün “Hürriyet’te yeni dönem” başlığıyla yayımlanan yazısında eski patronu Erdoğan Demirören’e “Hoş geldiniz” diyerek şunları kaydetti:

“Türk basınının amiral gemisi Hürriyet gazetesi ve Hürriyet Dünyası’nı oluşturan diğer yayınlarımız geride bıraktığımız hafta da liderliğini korudu. Yeni dönemde de Hürriyet ve Hürriyet Dünyası’nın, seyir defterine yeni başarılar kaydedeceğine ve liderliğini sürdüreceğine inanıyoruz.”