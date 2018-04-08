Gazeteci Ömer Ödemiş gözaltına alındı

Gazeteci Ömer Ödemiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı karar doğrultusunda, "PKK/KCK propagandası yapmak suçlamasıyla" önceki gece Hatay'da gözaltına alındı.

ABC gazetesinde yer alan habere göre, sağlık kontrolünden geçirilen Ödemiş'in, Ankara'ya götürüleceği öğrenildi. Ödemiş'in Ankara Yenimahalle'de bulunan evinde de Terörle Mücadele Ekipleri tarafından aramaya yapıldı. Arama sırasında evde bulunan bazı döküman, bilgisayar, hard disk, flaş bellek ve kitaplara da el konuldu.

ABC gazetesi ve TELE 1 Televizyonu Ortadoğu temsilsici Ömer Ödemiş, ayrıca sağlık sorunları nedeniyle de bir süredir tedavi görüyordu.