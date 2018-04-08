Habertürk yayınına tepki: Resmen cehalet akıyor

Kendisini defineci olarak tanımlayan Uğur Kulaç'ın konuk olduğu programda, "Define nasıl aranır" başlığı dikkat çekerken, Kulaç'ın, define çıkarmak için kullandığı makineleri tanıttığı görüldü. Kulaç, yanındaki cihazı göstererek, "Saklanmış, gizlenmiş olan metalleri bulmaya çalışıyor. Bu da bulunan o metalin, tam yerini noktalamaya çalışan bir makine aslında" diye belirtti.

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"NASIL SORACAĞIMI BİLEMİYORUM"

İzmit'in define açısından zengin olduğundan bahsedilirken, programın sunucusu Talu, kekeleyerek, "Oradan hiçbir gömüye ulaştınız mı, nasıl soracağımı da bilemiyorum" derken, Kulaç ise, "Ulaştık, ulaştık, evet" diye cevap verdi.

Ayrıca, Kulaç, "İzmit bölgesi Roma'ya başkentlik yapmış bir bölge. Ve oralarda çok güzel büyük gömüler var. Küçük gömüler de var. Yakın dönemde yaşamış, azınlıkların yaptığı gömüler de var. Ama o bölge özellikle çok büyük gömülerin olduğu bir bölge" ifadelerini de kullandı.

"CİNLER TARAFINDAN KORUMAYA BIRAKILIR"



Ayıca Kulaç, "Bizim definede en çok yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi de sihir ve tılsım meselesi" diye belirtirken, "Bu paralar toprak altına gömüldüğü zaman, korunması için, tekrar geri gelindiğinde sadece sahibinin alabilmesi için, orada bir sihir, tılsım işlemi yapıyorlar. Cinler tarafından korumaya bırakılır" dedi.



ARKEOLOGLAR DERNEĞİ'NDEN TEPKİ

Görüntülere, Arkeologlar Derneği'nin Twitter adresinden de tepki geldi.

Dernek, programın, defineciliği özendirdiğini savunarak, "Böyle program olmaz! Habertürk Televizyonunu kınıyoruz. Defineciliği özendirmek suçtur. Biri buna dur demeli. Toplum yanlış yönlendiriliyor. Programdan resmen cehalet akıyor" ifadelerini kullandı.

İşte o tweet: