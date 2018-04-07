İstanbul'da çekilen tanıtım sonrası komplo teorileri havada uçuştu

ODATV - Tüm dünyada ilgiyle izlenen “La Casa De Papel” dizisinin ikinci sezon reklam filmi, sosyal medyada tartışma yarattı.

“La Casa De Papel” dizisi Türkiye’de de ilgiyle takip ediliyor. Netflix’in dizisi olan “La Casa De Papel” için, Netflix Türkiye hesabından bir tanıtım filmi yayınlandı. Paylaşılan tanıtım filminin Türkiye’de çekildiği görülüyor. İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilen tanıtım filminde, dizide de sık sık söylenen Çav Bella okunuyor. Ayrıca dizideki karakterler gibi kızıl tulum giyen ve Salvador Dali maskesi takan insanlar görülüyor.



Bu tanıtımın ardından AKP’ye yakın kalemlerde Ömer Turan, dizinin Türkiye tanıtımına tepki gösterdi. Turan ilk olarak, “Şimdi ben bir yorum yazsam abartıyorsun diyeceksiniz. Bu videoyu yorumsuz veriyorum. Siz izleyin, dünya bölge ve Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi atmosferi de göz önünde bulundurarak yorumu siz yapın” diye yazdı ve dizinin tanıtımı paylaştı.





“Bülend Ecevit” isimli Twitter kullanıcısı ise, Turan’ın ilk mesajında önce kendisine attığı özel mesajı paylaşarak şöyle yazdı: “Ömer Turan’la komplo teorisi oluşturuyoruz.” Turan bu kullanıcıya, “Sazanspor biz her dm'den gelen mesajlara göre yorum yazsakdık, şimdi Ömer Turan olmazdı. O tweetimin arkasındayım, Türkiyede diziler sadece dizi değildir, siyasi projelerin ön hazırlığıdır. Bazı dizi ve reklamları sıradan bulmuyorum. Yakında ne dediğimi anlarsın” şeklinde yanıt verdi.



İşte o paylaşımlar:







Ömer Turan sonraki mesajında önce Netflix Türkiye hesabının arka plan fotoğrafında yazan “Darphane evimiz Berlin babamız” yazısını, “Dizilerin sadece dizi olmadığını ne zaman anlıyacağız. Çukur için yaptığım analizlerin hala arkasındayım. İstedikleri kadar linç etsinler” ifadeleriyle eleştirdi.







Ömer Turan’ın “La Casa De Papel” dizisine ilişkin diğer mesajları şöyle:







