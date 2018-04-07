Özkök'ten Aydın Doğan'a veda yeni patrona mesaj

Bünyesinde Hürriyet, Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarının da bulunduğu Doğan Medya Grubu'a resmen Erdoğan Demirören'e satan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, çalışanlarına veda etti.

Doğan Medya'nın kaça satıldığı belli oldu

Kendisine haksızlık edenlerin üzerinde de çok emeğinin bulunduğunu söyleyen Doğan, "40 yıl dalgalarla boğuştum ama limana sağ salim ulaştırdım. Hakkınızı helal edin" ifadesini kullandı.

'Annem her gün size dua ediyor'

Hürriyet Gazetesi'nde düzenlenen veda töreninde gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarı Ertuğrul Özkök de bir konuşma yaptı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Özkök, "91 yaşındaki annem her gün size dua ediyor...", dedi.

Özkök'ten 'adalet ve merhametli' mesaj

Özkök'ün şu sözleri ise Doğan Medya Grubu'nun yeni sahibi olan Erdoğan Demirören'e mesaj olarak yorumlandı:

"Aydın bey, adalet ve merhamet arasında hep o dengeleri çok hassas bir şekilde kuran patron olarak bize hergün dersler verdi"