Acun Ilıcalı'dan reisçi isme dava

Odatv'nin haberine göre Acun Ilıcalı, "Reisçi" görüşleriyle bilinen yazar Ömer Turan'a dava açtı.

Hükümete yakın Akit TV'deki programda Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, Reza Zarrab'ın ABD’ye Acun Ilıcalı'nın özel uçağı ile gittiğini öne sürmüştü.

Uçakta Acun Ilıca'nın da olduğunu iddia ederken savcılara da çağrı yapmıştı. Programın ardından konuşulanları sosyal medyadan duyuran Turan, Acun Ilıcaya da iddiaları sormuştu. Olayın ardından Ilıcalı, Turan hakkında şikayetçi olurken, Ömer Turan ifade verdi.

Turan ifadesinde, "bir gazeteci ve siyaset bilimci olarak gündeme bomba gibi düşen bu iddiayı edep dahlinde Acun Ilıcalı'ya sordum. Bu benim anayasal hakkımdır. Acun Ilıcalı cevap vermek yerine bana dava açmış" derken, uçak iddiasının da araştırılmasını istedi.

İşte Ömer Turan'ın ifadesi: