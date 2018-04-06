İrfan Değirmenci: İktidara yaranırım sanarak kovduğunuz...

Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirildiği Anayasa değişikliğine dair referandumda ‘hayır’ oyu vereceğini açıkladığı için Kanal D'deki işinden atılan gazeteci İrfan Değirmenci, Doğan Medya Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın bugün Hürriyet Dünyası’nda yaptığı veda konuşmasında kullandığı “Benden ayrılıp tazminatını kuruşuna kadar alıp gidenlerin bazları bana haksızlık etti, iftira attı, yalan söyledi. Onlara da hakkımı helal ediyorum” ifadelerine tepki gösterdi.

Aydın Doğan'dan çalışanlarına veda konuşması

Kişisel Twitter hesabından Aydın Doğan’a cevap veren Değirmenci, işine son verilmesinin ardından kendine tazminat verilmediğini hatırlatarak, "Açtığımız davalar sürüyor. Yaşına hürmeten ‘eyy' diye hitap etmeyeceğim. Sayın Aydın Doğan, geçen yıl iktidara yaranırım sanarak kovduğunuz ben ve çalışma arkadaşlarıma haksızlık ettiniz. Ben, hakkımı helal ederim yine de. Allah ve millet sizi affetsin” dedi.

Tek kuruş tazminat almadık. Açtığımız davalar sürüyor. Yaşına hürmeten “eyy” diye hitap etmeyeceğim. Sayın Aydın Doğan, geçen yıl iktidara yaranırım sanarak kovduğunuz ben ve çalışma arkadaşlarıma haksızlık ettiniz. Ben, hakkımı helal ederim yine de. Allah ve millet sizi affetsin https://t.co/uzTjpM3Kfg — irfan Değirmenci (@degirmencirfan) 6 Nisan 2018

Kanal D, işten çıkarılmasının ardından ‘saygınlığını’ zedelediği gerekçesiyle Değirmenci’ye 30 bin liralık tazminat davası açmıştı. Değirmenci, Anayasa referandumunda ‘hayır’ oyu vereceğini açıklamasının ardından tazminatsız olarak işten çıkarılmıştı.