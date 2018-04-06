Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satışının dün imzalar atılıp resmiyet kazanmasının ardınan, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ile birlikte Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ da Posta Gazetesi ve Doğan Burda Dergi Grubu ardından Hürriyet Dünyası ve Doğan TV'de çalışanlara veda edecek. Öte yandan Kanal D’nin binasına bu vedadan önce Mayi bir bayrak üzerine ‘biz sizi çok sevdik’ mesajının asıldığı görüldü.
6 Nisan 2018 10:25
Aydın Doğan’a ‘biz sizi çok sevdik’ pankartı
Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan bugün medya çalışanları ile vedalaşacak.
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