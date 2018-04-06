Olay iddia! Muhalefetin tamamı Gül etrafında birleşirse..

Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı konusunda bir iddia da Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan geldi.

Ahmet Hakan, bugünkü "Abdullah Gül’ün aday olması Erdoğan’ın işine yarar mı?" başlıklı yazısında, 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Ankara'da gündem yaratan Abdullah Gül iddialarına değindi. Gül'ün Saadet Partisi'nin adayı olarak çıkması durumunda ikinci tura kalamayacağını belirten Hakan, bu durumda Gül'ün aday olmasının hiçbir anlamı olmayacağını yazdı.

Muhalefetin tümünün Abdullah Gül etrafında birleşmesi ve Gül'ü tek aday göstermesi durumunda, AKP içindeki 'memnuniyetsiz' kesimin de Gül'e destek verebileceğini aktaran Hakan, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda üç tez var.

BİRİNCİ TEZ: Abdullah Gül, Saadet Partisi’nin adayı olarak çıkarsa... İkinci tura kalamaz. İkinci tura muhalefetin en büyüğü olan CHP’nin adayı kalır. Bu durumda Gül’ün adaylığının bir anlamı olmaz.

İKİNCİ TEZ: Muhalefetin tümü Abdullah Gül etrafında birleşir ve Gül’ü tek aday olarak gösterirse... AK Parti’nin memnuniyetsizlerinin Abdullah Gül’e destek vermeleri söz konusu olabilir ve Gül’ün şansı artar.

ÜÇÜNCÜ TEZ: Muhalefetin tümünün Abdullah Gül’ü ilk turda tek aday olarak göstermesi, ikinci bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakasına dönüşebilir. Gül, bilhassa CHP tabanından oy alamaz. Bu da Erdoğan’ın işine yarar.

Acaba hangi tez daha doğru?

Size bir şey söyleyeyim mi?

Yemin ederim ki...

Karar veremiyorum bir türlü...

Fikrim firarda / Tezlere sığmaz eyvah yani...

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