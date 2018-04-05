Doğan Medya resmen Demirören Holding'in!

Türkiye'nin en büyük medya grubu olan Doğan Medya Grubu Demirören Medya Grubu'na resmen satıldı.

Medya Radar’da yer alan habere göre, imza töreni Üsküdar'daki Doğan Holding binasında gerçekleştirildi. İmza töreninde Doğan Medya Grubu adına Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ile Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ve avukatları hazır bulunurken Demirören Holding adına ise Yıldırım Demirören, Meltem Demirören ve avukatları katıldı.

Atılan imzalarla Doğan Grubu çatısı altında bulunan Yaysat, Posta, Fanatik, DHA, Doğan TV, Kanal D, CNN Türk, Hürriyet ve D Smart artık Demirören Medya Grubu'nun oldu. Demirören Holding, bunun karşılığında Doğan Medya Grubu'na 890 milyon dolar ödeyecek.



Vedaya gelecekler

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ile birlikte Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, yarın saat 10.30'da Trump Towers'ta bulunan Posta Gazetesi ve Doğan Burda Dergi Grubu'na, ardından da saat 11.30'da Hürriyet Dünyası ve Doğan TV'ye gelerek çalışanlarla vedalaşacaklar.