Özkök: Ölçüsü kaçmış densizlik..

AKP'li başkanın, “Esenyurt’u kaybedersek Kudüs’ü kaybederiz. İslam’ı kaybederiz. Mekke’yi kaybederiz.” açıklamasını eleştiren Özkök'ün, "Ego patlaması mı insaf çatlaması mı" köşesinden ilgili kısım şöyle:

Siyasetçi gaza gelince böyle oluyor işte...

AKP’li İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe vermiş coşkuyu kendi kendine konuşuyor:

“Esenyurt’u kaybedersek Kudüs’ü kaybederiz... İslam’ı kaybederiz... Mekke’yi kaybederiz...”

Haydaa....

Şişmiş ego mu desem...

Ölçüsü kaçmış densizlik mi desem... Ne desem...

Yahu başkan...

AKP Beşiktaş’ı kaybedince Mekke ve Kudüs yerinde duruyor...

İslam 80 bin camiden ezan halinde bütün yurda yayılıyor...

Avcılar’ı kaybedince ezan sesi kesilmiyor...

Bakırköy, Ataşehir, Sarıyer CHP’ye gitti diye Mekke de gitmiyor...

İzmir, Eskişehir, Adana, Hatay CHP’li olunca...

Memleketin bütün camileri cumada, bayramda, kandilde yine dolup dolup taşıyor...

Bir tek Esenyurt var ya...

İşte bir tek o giderse...

İslam da gidiyor, Mekke de, Kudüs de...

Ne diyeyim şimdi buna...

Ego patlaması mı...

İnsaf çatlaması mı...

Ben yine de nazikçe söyleyeyim...

Başkan coşkuyu biraz fazla vermişsin...

‘Over’ doz olmuş yani...

Referandumda bütün İstanbul gitti de ne oldu...

Müslüman namazından...

Ezan minaresinden, mümin seccadesinden mi oldu yani...

Yani diyeceğim insaf...

Büyükşehir belediye başkanı bile etmiyor bu lafı...

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