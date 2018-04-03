ATV'nin iddialı dizisi final mi yapıyor?

Güçlü kadrosu ve farklı senaryosuyla büyük beklenti yaratan atv'nin iddialı 8. Gün, reytinglerde beklentilerin altında kalmıştı. Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, geçen haftanın ardından 8. Gün dizisiyle ilgili bir yazı daha kaleme aldı.

Sina KOLOĞLU / MİLLİYET

8. Gün ne yapacak?

Epey ses getirdi geçtiğimiz hafta yazdığım ‘8. Gün’ yazısı... ATV cephesinde bir burukluk vardı, ‘atv’nin izleyici profili’ cümlesine... Her kategoride ziyaret aldıklarını söylediler. Kanalın hâlihazırdaki gösterdiği dizilerle, ‘8.Gün’ çok farklı. ‘Bu tarz yapımlara alışkın olmayan bir izleyici profili’ cümlesi daha doğru olurdu. ATV’nin çıkışı riskli ve takdir edilesi bir hamle. Duyumlarım kanalın, dizinin arkasında duracağı yönünde... Gün değişikliği görülmüyor, direnecekler. Bu karar dizinin aleyhine dönecek. Kanal yöneticileri kıpırdanma olacağına inanıyor.

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