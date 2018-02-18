Berrak Tüzünataç'tan NTV'ye sert tepki

Tepkilerin ardından NTV Yaşam tweet'i silerken Tüzünataç da, "Basınımızda böyle bir üslup oldukça , başka bir tacizciye ihtiyacımız yok. Üslupla ilgili uyaran her cevap için teşekkürler, iyi ki varsınız" sözleriyle yaşanan duruma yanıt verdi.

GQ Türkiye Men of the Year 2017 gecesi'nde yılın aktörü seçilen Ozan Güven'e ödülünü vermek için sahneye gelen Berrak Tüzünataç'ın giydiği beyaz elbiseyi haberleştiren NTV Yaşam, tepki çeken ifadelerle haberi paylaştı.

Twitter'da "Berrak Tüzünataç'ın davetkar stili" ifadelerininin kullanıldığı habere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Tüzünataç da yaşanan duruma, "Basınımızda böyle bir üslup oldukça , başka bir tacizciye ihtiyacımız yok. Üslupla ilgili uyaran her cevap için teşekkürler, iyi ki varsınız" sözleriyle yanıt verdi.

Tweet dün atıldı, tepki gelince kaldırıldı

Dün sabah saatlerinde atılan tweet bugün gelen tepkiler üzerine silindi. Tüzünataç'tan NTV'nin özür dilemediği kaydedildi.