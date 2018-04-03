TRT'den İYİ Parti'ye büyük sansür

İYİ Parti kurucusu Ahmet Can Buğday isyan etti: "TRT’ye vergilerimi helal etmiyorum. Umarım vicdanlarınız yer bitirir sizi."

SÖZCÜ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP Genel Başkanı seçildiği 21 Mayıs 2017’deki kongreyi 8 saat 13 dakika 33 saniye süreyle canlı yayınlayan TRT'nin, İYİ Parti'nin geçen Pazar günü gerçekleştirilen kongresinden hiç yayın yapmaması eleştirildi.

İYİ Parti kurucusu Ahmet Can Buğday yaptığı açıklamada “TRT’nin AKP kurultayının yapıldığı salondan yaptığı canlı yayın süresi 8 saat 13 dakika 33 saniye olmuştu. TRT, toplamda 60 bin vatandaşımızın katıldığı İYİ Parti kurultay salonundan ise, 0 saat 0 dakika 0 saniye canlı yayın yaptı. TRT’ye vergilerimi helal etmiyorum. Umarım vicdanlarınız yer bitirir sizi” dedi.