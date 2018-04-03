AKP'den kendi dizilerine 8 milyon lira!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı İlhan Yerlikaya, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla 'aile dostu' dizilerin ödüllendirilmesi projemiz var. Bunun mevzuatı oluşturuldu ve 8 milyon lira kadar bütçemize koyduk" dedi.

Aile Bakanlığı ile kriterlerin de belirlendiğini vurgulayan Yerlikaya, "Daha sonra Sayıştay gibi resmi diğer yerlerden de onaylar geldikten sonra bu ödülleri dağıtmaya başlayacağız. Belki sembolik ama onursal bir ödül olacak. Yani parasından ziyade Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 'aile dostu' dizi olarak kabul edilmesi dizilerimizin hem iç piyasada daha fazla tutulmasını hem de uluslararası camiada da Türk toplumunun, kültürünün daha iyi tanıtılmasına aracı olur" ifadelerini kullandı.