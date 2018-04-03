"E hiç şaşmadık tabii. Eskiden yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır denirdi. Artık yıktıklarımız yıkacaklarımızın teminatıdır dense, yeridir yani." diyen Özdil'in "Çatlayın patlayın" başlıklı bugünkü köşe yazısı şöyle:

İnsanlık Anıtı idam edildi… Asrın liderimiz “ucube” dedi, darağacı kurar gibi, vinçle boynuna halat doladılar, kafasını koparttılar, gövdesini matkaplarla delik deşik ederek, kollarını bacaklarını kestiler, en son kazmalarla kaidesini yıktılar.

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Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sembolü Venüs heykeli, müstehcen bulunarak yakıldı!

Gaziantep Üniversitesi'nin bahar şenliğinde sergilenen kadın heykeli tahrip edildi, kolu koparıldı.

Muğla Milas'ta çıplak kadın heykelinin kafası kırıldı.

İzmir sevgi parkındaki kadın heykelinin kolları bacakları, beton kesme aletiyle parçalandı.

İzmir Buca'da Üzüm Sepeti Taşıyan Kadın heykelinin kolu koparıldı, yüzü parçalandı, sepeti kırıldı.

Edirne'de Türk Kadınlar Birliği tarafından yaptırılan Özgür Kadın heykeli, halatla çekilerek kaidesinden koparıldı.

Ordu'daki kadın heykellerine sprey boyayla “edep yahu” yazıldı.

Bursa'da uluslararası heykel sempozyumu kapsamında yaptırılan Gerçek Aşk isimli kadın heykelinin ayakları kırıldı.

Ankara Yüksel Caddesi'nin simgesi oturan kadın heykeli çalındı.

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Türk Bayrağı'nı uzay istasyonuna götüren Amerikalı astronot Jim Reilly'nin Marmaris'e dikilen heykeli, kırılarak çalındı, parçalanmış halde denizin dibinde bulundu.

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Evrensel hukuk'un simgesi kabul edilen, mitolojideki adalet tanrıçası Themis'in heykeli, Anayasa Mahkemesi'nin önünden kaldırıldı.

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Efes Pilsen, Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk takımı oldu, İstanbul Bahçelievler'e heykeli dikildi, göğe uzanan iki el üstünde yarısı kesilmiş basketbol topu figürüydü. “Kadehe benziyor” diye yıkıldı.

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Zonguldak'ta Uzun Mehmet'in tasvir edildiği madenci heykelinin kazması kırılarak çalındı. Yenisini yaptırdılar, gene kırılarak çalındı. Aynı Zonguldak'ta, Atatürk'e Çiçek Veren Kız heykelinin kolları ve çiçeği kırıldı, dekoratif amaçla kullanılan kömürler çalındı.

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Dünya çapındaki karikatüristimiz Oğuz Aral'ın heykeline molotof kokteyli atıldı. Tamir edildi. Demir çubuklarla vura vura parçaladılar. Tamir edildi. Bu defa balyozla yıkıldı.

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Atatürk Havalimanı'nın girişindeki bronz kaplı İstanbul heykeli, kavşak çalışması sırasında kepçelerle yıkıldı.

Yalova'da Toprak Dede Hayrettin Karaca'nın heykeline saldırıldı, parmağı koparıldı, tamir edildi, gözlüğü ve kulağı koparıldı, tamir edildi, gene gözlüğü koparıldı.

Ankara Kızılay'daki Barış heykeli, yanlışlıkla çöp kamyonu çarptı ayaklarıyla yıkıldı.

Eskişehir'de çekirdek çitleyen eşek heykelinin kulakları koparıldı.

İzmir metrosuna yerleştirilen Müzisyen heykeli, balyozla kırıldı.

Bursa Nilüfer'de Özgür Olmak heykeli, boyalı saldırıya uğradı.

Mersin Silifke'de Göçmen İzleri heykeli kırıldı, zincirleri parçalandı.

İstanbul Bienali çerçevesinde sergilenen Hırka Altındaki Adam heykeli saldırıya uğradı.

İzmir'de Berkin Elvan heykeli parçalandı, İstanbul'da Berkin Elvan heykeli parçalandı.

Denizli'de at heykeline saldırıldı, fazla büyük diye cinsel organı koparıldı.

İstanbul Maltepe'de Çöpçü heykeli parçalandı, kafası koparıldı.

Artvin Arhavi'de Dostluk heykelinin testereyle kafası ve bacağı koparıldı.

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İstanbul'da İsrail'i protesto gösterileri sırasında, kollarını iki yana açmış kadın figürlü Akdeniz heykelinin sağ kolu koparıldı, taşla vurula vurula gövdesi ezildi.

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Hal böyleyken… Asrın liderimiz çatlayın patlayın Atatürk Kültür Merkezi'ni “yıktık” dedi.

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E hiç şaşmadık tabii.

Eskiden yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır denirdi.

Artık yıktıklarımız yıkacaklarımızın teminatıdır dense, yeridir yani.