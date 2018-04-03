Çukur'da ünlü şarkının o sözü sansürlendi

Sözleri Ömer Hayyam ’a ait olan ve Mehmet Güreli tarafından seslendirilen ‘Kimse bilmez’ isimli şarkı, son dönemin popüler dizilerinden Çukur’da çalındı; ancak şarkıda geçen ‘şarap’ kelimesi sansürlendi.

Sansüre sosyal medyada tepki gösteren izleyiciler, daha önce de öpüşme sahneleri sebebiyle ceza yiyen dizinin yapımcılarının RTÜK radarına takılmaları sebebiyle böyle bir karar almış olabileceklerine dikkat çekti.

Show TV’de bu akşam 23. bölümü yayınlanan dizide, Ömer Hayyam’ın bir rubaisinden alınan “Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende; gül rengi şarap, içilmez mi böyle günde” sözlerindeki ‘şarap’ kelimesi kullanılmadı. Bunun yerine bir süre sessizlik oldu.

Dizideki bir öpüşme sahnesi nedeniyle daha önce RTÜK ceza kesmişti. RTÜK’ten gelen ceza üzerine Çukur, yeni bölümde RTÜK’e gönderme yapmıştı. Dizideki Sena, Yamaç’a 'Seni öpemem ceza keserler' demişti.