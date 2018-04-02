Demirören, Vatan ve Milliyet çalışanlarını hatırladı

Bünyesinde Milliyet ve Vatan gazetelerini barındıran Demirören Grubu, Doğan Holding'in medya şirketlerinin satın alınması için görüşmelere başladı, resmi açıklama Doğan Grubu tarafından KAP'a yapıldı.

Doğan Medya'nın devri gazetelerin tirajlarını vurdu

Anlaşmayla birlikte Doğan Medya Grubu çatısı altındaki Hürriyet, Posta, Fanatik gazeteleri ile Kanal D, CNN Türk, D-Smart, Doğan Haber Ajansı (DHA) ve Yaysat markaları Demirören Grubu'na geçecek.

2 YILDIR ZAM YOKTU

Doğan Medya Grubu’nun satışı gündeme bomba gibi düşerken Milliyet ve Vatan Gazetesi çalışanlarını da bir tedirginlik havası sarmıştı.

Çünkü iddiaya göre iki yıldır zam yapmadığı Vatan ve Milliyet Gazetesi çalışanlarına bu yıl yüzde 15 oranında zam yapacağının sözünü veren Demirören Holding, Doğan Medya Grubu'nun satın alınmasını gerekçe göstererek zamda geri adım atacaktı.

HEM ZAM, HEM DÜZELTME

Medyaradar'ın haberine göre, hatta çalışanların bu nedenle tepkili oldukları ve gazeteleri çıkartmama kararına vardıkları bile iddialar arasındaydı.

Ancak beklendiği gibi olmadı ve Demirören Holding 2 yıldır zam yapmadığı Vatan ve Milliyet gazetesi çalışanlarını hatırladı ve yüzde 5 oranında bir zam yaptı. Zammın yanısıra maaşları düşük olan çalışanların ücretlerinde de düzeltmeye gidildi.