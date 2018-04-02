Usta oyuncu Çukur dizisine veda ediyor

MEDYATAVA - Show TV’nin pazartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi Çukur'da bu akşam flaş bir ayrılık yaşanacak.

Ay Yapım'ın önümüzdeki sezon da sürecek olan fenomen dizisinde Baykal rolüne hayat veren usta oyuncu Burak Sergen projeye veda edecek. Çukur'da Burak Sergen’in oğlu Komiser Emrah rolünü oynayan Alperen Duymaz için de artık yeni bir dönem başlayacak.

Zuhal Olcay’la oynadığı “Aşkın Halleri” adlı tiyatro oyununun programı nedeniyle çok yoğun bir tempoda çalışan Sergen’in dizinin senaryosundaki hikâyesinin son bulduğu öğrenildi. İçine sinen yeni bir proje çıkana kadar tiyatro çalışmalarına yoğunlaşacak olan usta oyuncu, partneri Zuhal Olcay’la önümüzdeki günlerde Edirne, Antakya, Bursa ve Mersin gibi çok sayıda şehirde “Aşkın Halleri” oyunuyla seyirci karşısına çıkacak.