Söz dizisinde şok ayrılık!

Yapımını TIMS&B Yapım'ın üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği 'Söz' dizisi, izleyenlerin yüreğini dağlayacak yeni bölümüyle ekrana geliyor.

Hikayesi ve aksiyon dolu sahneleriyle pazartesi akşamlarına damgasını vuran 'Söz'ün yeni bölümünde başarılı oyuncu Mustafa Yıldıran'ın hayat verdiği sevilen karakter Hafız şehit düşüyor.

Hafız Hain Bir Pusuda Şehit Düşüyor



Dizinin yayınlanan 40. bölüm fragmanında; başarılı oyuncu Mustafa Yıldıran'ın hayat verdiği ve milyonların gönlüne taht kuran Hafız, teröristler tarafından kurulan hain bir pusuda şehit düşüyor. Aldıkları acı haber karşısında intikam yemini eden Yavuz, Keşanlı, Çaylak, Avcı, ve Aşık'ın şehit düşen Hafız'a yürekleri burkan vedası ekrana geliyor. Eşi Fatma'yı bir teröristin oynadığı oyunla acı bir şekilde kaybeden Hafız'ın beklenmeyen ölümü izleyenleri derinden sarsacak.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı ‘SÖZ' yeni bölümüyle 2 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'da Star TV'de...