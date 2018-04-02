Ahmet Hakan: Sen önce o frekansı bir indir

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Macron ile geçen hafta görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım" açıklamasını köşesine taşıyan Hakan, "siyasi literatürümüz yeni bir deyişle tanışmış oldu" yazdı.

İşte Hakan'ın, 'Bilet parasını verip yurtdışına göndermek... Ceza mı, ödül mü?' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

CUMHURBAŞKANI Erdoğan...

“Macron’a frekans yükselttim” dediği anda...

Siyasi literatürümüz de yeni bir deyişle tanışmış oldu.

*

Bu yeni deyişi öğrendiğim andan itibaren...

Muhataplarıma şu tür çıkışlar yapmaktayım:

- Bana frenkas yükselttirme.

- Sen önce o frekansı bir indir.

- Sen kime frekans yükseltiyorsun.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamını okumak için TIKLAYIN