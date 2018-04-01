Game of Thrones finali Türkiye'de çekilecek

Frpnet'te yer alan habere göre, yapımcılar, çekimler için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gerekli izinleri aldı.

Kapadokya ve Mardin gibi Anadolu topraklarının tarihi dokusunu yansıtan yerlerin Game of Thrones’un final sezonu için çok uygun olduğunu düşünen yapımcı D.B. Weiss, 'Türkiye’nin geçmişi ve tarihi dokusu, George R.R. Martin’in de hikayeyi yaratırken ilham aldığı yerlerden birisi. Yapım ekibimizin de bölgeyle ilgili yaptığı incelemelerde bu tarihi dokunun çekimlerimiz için harika alanlar oluşturacağını farkettik. Final sezonunda izleyicileri çok farklı yerlere götüreceğimiz doğru ve Anadolu toprakları bunlardan birisi olacak.' ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ise, “Dünyanın en çok izlenen dizilerinden birinde kendi topraklarımızı tüm dünyaya gösterecek olmaktan çok mutluyuz. Ayrıca Türk halkının ve ülkemizden bazı oyuncuların da yan roller ve figüran olarak dizide yer alacak olması bizi mutlu etti.” dedi.