Sen Anlat Karadeniz'den büyük başarı

Dünya genelindeki o listede, ilk 10'daki tek Türk dizisi Sen Anlat Karadeniz oldu.

Atv'nin yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz, yayınlandığı gündem bu yana hem çok izleniyor hem de çok konuşuluyor.

Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, dünya genelinde en çok yorum alan dizi ve programlar arasında, Sen Anlat Karadeniz ilk 10'da olduğunu yazdı.



Milliyet yazarı Sina Koloğlu, bugünkü yazısında şunları yazdı:

En çok tweet alan 10 diziden biri bizden



WIT (World Information Tracking), dünya üzerindeki TV programlarıyla ilgili eğilimler üzerine araştırma yapan uzman bir kuruluş. Geçtiğimiz ocak ayında dünyada en çok yorum alan 10 program ve diziyi açıkladı. Buna göre ‘Sen Anlat Karadeniz’, 45 bin tweet yorumuyla dünyada altıncı sırada... Arjantinli pop star Lali Esposito’nun reality TV programı ‘Lali’, 185 bin tweet’le birinci olmuş.