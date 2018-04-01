Fatih Altaylı: Erdoğan'a katılmıyorum

"Bu işlerin değerini artırmak için Cumhuriyet tarihinde yapılanları görmezden gelemem"

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) ilişkin olarak kullandığı "AKM için de çok bağırdı Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın çatlayın patlayın yıktık. Aynı şeyi Ankara'da yaptık. Cumhuriyet tarihi boyunca bir tane eser ortaya koyun be. Demek ki bizi beklediler” ifadesini eleştirdi.

"AKM’nin yıkılmasında bence hiçbir sıkıntı yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir başka cümlesine ise katılamıyorum. 'Cumhuriyet tarihi boyunca ne yaptınız?' cümlesine" diyen Altaylı, sözlerine "Reddedersem taş olurum, AK Parti’nin yaptığı çok önemli işler var. Ama bu işlerin değerini artırmak için Cumhuriyet tarihinde yapılanları görmezden gelemem" diye devam etti.

Fatih Altaylı'nın "Cumhuriyet" başlığıyla yayımlanan (1 Nisan 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkılmasıyla ilgili konuştu.

Sert konuştu.

Konuyu Gezicilere bağlayarak konuştu.

Anket yapmadım Geziciler arasında ama içlerinde “AKM yıkılmasın”diyenler kadar “Yerine daha iyisi, daha moderni yapılacaksa yıkılabilir” diyenler de vardı.

Ben kendi adıma, “Bu Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul’a yetmiyor ve yakışmıyor. Şahane bir kültür merkezi yapmalıyız” diyenlerdenim.

Bunu yıllardır söylüyorum.

Ben bunu yazıp söylerken daha ortada AK Parti diye bir parti yoktu.

Ben AKM’nin yerine, Bilbao’daki gibi bir kültür merkezinin yapılmasını isteyenlerden oldum hep.

Ve daha önce de yazdım bunu, yeni yapılacak olanı dahi “yetersiz”buldum.

Daha iyisini bekliyordum. Kendilerine katılıyorum.

AKM’nin yıkılmasında bence hiçbir sıkıntı yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir başka cümlesine ise katılamıyorum.

“Cumhuriyet tarihi boyunca ne yaptınız?” cümlesine.

Reddedersem taş olurum, AK Parti’nin yaptığı çok önemli işler var.

Ama bu işlerin değerini artırmak için Cumhuriyet tarihinde yapılanları görmezden gelemem.

1920’lerin o fakir ülkesi, o günden bugüne çok şey yaptı.

1990’ların başından beri özelleştirile özelleştirile bitirilemeyen onca yatırım “Cumhuriyet” eserleridir.

Türk Telekom’u Cumhuriyet kurdu.

THY’yi Cumhuriyet kurdu. Sümerbank’ı Cumhuriyet kurdu. TOFAŞ’ı Cumhuriyet kurdu. TCDD’yi Cumhuriyet kurdu.

Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, Şekerbank, İş Bankası, Karayolları, Deniz Yolları ve burada saymakla bitiremeyeceğim irili ufaklı binlerce şey Cumhuriyet eseridir.

Cumhuriyet her gelenin kimi ufak kimi büyük üst üste koyduğu taşlarla örülmüş bir büyük duvardır.

Her kim ki bir taş koyduysa minnet duyarım.