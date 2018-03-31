Metin Göktepe ödüllerini kazananlar belli oldu

Yarışmada, basın özgürlüğü için verilen mücadele de ödüllendirildi.

Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe ve görevi başında yitirilen gazetecilerin anılarını yaşatmak, genç gazetecileri gerçekleri esas alan bir habercilik konusunda özendirmek amacıyla bu yıl 21'incisi düzenlenen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Yarışması’nda kazananlar belli oldu. Yarışmada, basın özgürlüğü için verilen mücadele de ödüllendirildi.

YAZILI HABER: GÖKHAN AÇIKKOLLU’NUN İŞKENCEDE ÖLÜMÜ

Bülent Ceyhan’ın tr724.com'da yayınlanan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, ihbar sonucu gözaltına alınan öğretmen Gökhan Açıkkollu’nun işkence sonucu ölümünü konu alan "İşte Gökhan Açıkkollu Cinayeti’nin belgeleri" başlıklı haberi, bu yılki yarışmada "Yazılı Haber Ödülü"ne değer görüldü.



Görüntülü Haber Ödülü’nü ise Özgen Bingöl’ün Kanal D’de yayınlanan ve HDP’li Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesine saldırıyı konu alan, "Şüphelinin ifadesi bakanı yalanladı" adlı haberi kazandı.

Bu yılki yarışmada fotoğraf ödülü ise, Ankara’daki 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları sırasında çektiği fotoğraflarla Tamer Arda Erşin’in oldu.

Gençağa Karafazlı ise Rize Nabız Gazetesi’nde ‘Devlet çocuğumu gasp etti’ başlığıyla yayınlanan haberi ile Yerel Gazetecilik Ödülü’ne değer görüldü.

DAYANIŞMA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Jüri, bu yılki yarışmada, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için örgütlediği dayanışma ile ‘Dışarıdaki Gazeteciler’ inisiyatifine, kayyım atanan son basın organı olan Özgürlükçü Demokrasi’ye ve ‘Eğreti Yaşamlar’ başlıklı dosyasıyla Evrensel gazetesinden Sevda Karaca’ya Jüri Özel Ödülü verilmesini kararlaştırdı.

JÜRİ ÜYELERİ

Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Yarışması’nda bu yıl, başvuruları şu isimlerden oluşan jüri değerlendirdi: Belma Akçura, Berkant Gültekin, Celal Başlangıç, Çiğdem Toker, Elif Görgü, Erol Önderoğlu, Fikret İlkiz, İnan Kızılkaya, Kamil Tekin Sürek, Kumru Başer, Melis Alphan, Nazan Özcan, Nazım Alpman, Turhan Günay.

ÖDÜL TÖRENİ 10 NİSAN’DA

Kazananlara ödülleri Metin Göktepe’nin doğum günü olan 10 Nisan 2018 tarihinde Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenecek törenle verilecek.