Medya kara bir kış geçirdi!

Yarkadaş: "Medya, geride kalan ayları da Mart'ı da kara bir kış gibi geçirdi. Gözaltılar, tutuklamalar ve cezalar eksik olmadı."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Medya bir yandan tekelleşmenin yarattığı sorunlar ile boğuşuyor, bir yandan ise fiili baskılar karşısında ayakta kalmaya çalışıyor" dedi.

Basına Yönelik Hak İhlalleri Raporu'nun 2018 yılı Mart ayı verilerini açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "İktidar, gazetecilere dünyadaki tüm baskı yöntemlerini uyguluyor" diye konuştu. Yarkadaş, raporunu 70 yıl önce katledilen Gazeteci - Yazar Sabahattin Ali'nin şahsında, öldürülen gazetecilere ithaf ettiğini söyledi.

Mart ayına ilişkin Basına Yönelik Hak İhlalleri Raporu'nun tamamı

2018 yılı mart ayının, medyadaki tekelleşmenin doruğa çıkması açısından tarihsel bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Yarkadaş, "Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasıyla birlikte, medyanın yüzde yetmişi bir grubun eline geçti. Bu, korkunç bir gelişme... Gazeteciler büyük bir tehdit altında" dedi.

"HEDEFLERİ YÜZDE ONU DA YOK ETMEK''

Doğan Medya Grubu'nun satışı sonrası, medyanın yüzde doksanının AKP'nin doğrudan kontrolüne girdiğini belirten Yarkadaş, "Geride kalan yüzde onu da fiili baskılarla yok etmeye, sindirmeye ve susturmaya çalışıyorlar" ifadesini kulandı.

2018 yılı Mart'ının, gazeteciler açısından geride kalan diğer aylar gibi ''kara bir kış gibi geçtiği''ni belirten Yarkadaş, "Gözaltılar, baskılar, tutuklamalar, cezalar ve fiili engellemeler hiç eksik olmadı" dedi. Yarkadaş, mart ayında yaşanan hak ihlallerini ise şöyle sıraladı:

"Mart ayında, 1 gazeteye ve gazetenin matbaasına kayyım atandı. 15 gazeteci ile 26 matbaa işçisi gözaltına alındı, 5 gazeteci tutuklandı. Yetmedi! 8 gazeteci hapis cezası aldı; 3 gazeteciye para cezası verildi. 2 gazeteciye ise dava açıldı. 2 gazeteci hakkında da soruşturma başlatıldı. 2 gazeteci ise darp ve tehdide maruz kaldı. 3 haber sitesine ise erişim engeli getirildi. Başbakan Yıldırım aleyhindeki bir haberden dolayı, 22 haber sitesinde yer alan habere erişim engeli konuldu. Bir köşe yazarının 3 yazısı da erişim engeliyle sansürlendi. Yine mart ayı içinde, 1 sinema filmi yasaklandı, 1 kitaba dava açıldı, 1 kitap sansüre uğradı. Bir gazetecinin yapmak istediği söyleşi fiili olarak engellendi."

AKP'NİN UTANÇ RAPORU

Raporda yer verdiği bilgileri ayrıntılı bir dosya halinde basınla paylaşan Yarkadaş, "Sıraladığım bilgiler, AKP'nin medya utanç raporudur aslında. Rapor, özgürlüklerin nasıl yok edildiği ve AKP'nin özgürlüklerin düşmanı olduğunu gösteren önemli bir belgedir" ifadesini kullandı.

Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi'ne kayyım atanarak kapatıldığına da dikkat çeken Yarkadaş, "AKP'nin içinde demokrasi ve özgürlük geçen hiçbir şeye tahammülü yok" dedi. Yarkadaş, cezaevlerinde 165 gazetecinin tutulduğuna da dikkat çekti.

BERBEROĞLU'NU DA ZİYARET ETTİ

Öte yandan, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu da Maltepe L Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti.