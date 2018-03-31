Mart ayına ilişkin Basına Yönelik Hak İhlalleri Raporu

Barış Yarkadaş: Medya kara bir kış geçirdi!

MART AYINDA YAŞANAN HAK İHLALLERİ ŞÖYLE:

1 Mart 2018: Yayın hayatına 1 Aralık 2017'de başlayan haber sitesi Ahval'e, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi.

1 Mart 2018: Haber takibi için Diyarbakır’ın Lice ilçesine giden JinNews muhabiri Durket Süren, ilçe girişinde gözaltına alındı.

2 Mart 2018: Gazeteci Zozan Yaşar’ın İstanbul’daki evine polis baskın düzenledi.

2 Mart 2018: KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi çalışanı Mustafa Göktaş gözaltına alındı.

4 Mart 2018: İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Vedat Yenerer’in genel yayın yönetmeni olduğu ve MHP Genel Merkezi yönetimine muhalif haberler yapan “www.haberayyildiz. com” adresli internet sitesine TBMM içinde erişim engeli getirildi.

5 Mart 2018: Suriye Devlet Televizyonu’ndan 2 muhabir, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile röportaj yaptıktan sonra partinin genel merkezi önünde gözaltına alındı.

7 Mart 2018: Gazeteci Hayri Tunç, evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındı.

8 Mart 2018: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı Man Adası belgelerine ilişkin savcılığın verdiği takipsizlik kararını 'Savcılık: Man belgeleri gerçek' başlığıyla haber yapan Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Alican Uludağ hakkında soruşturma başlattı.

8 Mart 2018: Evrensel Gazetesi muhabiri Mahir Doğan sosyal medya paylaşımları nedeniyle Antalya Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile Antalya Emniyet Müdürlüğüne çağrılarak ifadesi alındı.

9 Mart 2018: Özgür Toplum Dergisi ve Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi dağıtımcısı Murat Karakaş ile Leyla Yıldız’a, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hapis cezası çıktı. Mahkeme heyeti, iki gazetecinin “örgüte yardım ve yataklık etme” iddiasıyla 3 yıl 1 ay 15’şer gün hapis cezalandırılmasına karar verdi.

9 Mart 2018: Gazeteci Büşra Sanay’ın Türkiye’deki ensest gerçeğine dikkat çekmek için birçok uzman ile görüşerek kaleme aldığı ‘Kardeşini Doğurmak: Türkiye’de Ensest Gerçeği’ kitabının tanıtımı planlanan iki alışveriş merkezinde yapılacaktı. Daha sonra bu iki alışveriş merkezi tanıtımı iptal ederek, kitaba sansür uyguladı.

10 Mart 2018: Van’da yaşayan gazeteci Oktay Candemir’in 22 Aralık 2017 tarihinde bir haber sitesinde yazdığı “Badem Bıyık bilakis” başlıklı yazısını kendisine hakaret sayan Büyükşehir Belediyesi Kayyumu Murat Zorluoğlu, gazeteci hakkında şikayetçi oldu.



Kayyumun talebi üzerine harekete geçen Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Candemir’in “Kamu görevlisine görevinden dolayı yazılı iletiyle alenen hakaret” suçu işlediğini iddia ederek cezalandırılmasını istedi.



Konuya ilişkin soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamenin Van Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi üzerine Candemir hakkında dava açıldı.

10 Mart 2018: Tutuklu gazeteci Seda Taşkın hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede Taşkın’ın tutuklu meslektaşlarıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve HDP’li milletvekilleriyle yaptığı telefon görüşmeleri “suç” sayıldı.

10 Mart 2018: TRT İzmir Müdürü, Haber Sen'e yolladığı yazıda OHAL'i hatırlatarak TRT önünde yapılacak eylemler için izin alınmasını istedi.

11 Mart 2018: CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, Başbakan Binali Yıldırım’la ilgili yaptığı açıklamayı yayınlayan 22 internet sitesinin ilgili haberine İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi.

12 Mart 2018: Kanal 52 TV’nin binası, AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi’ndeki imar ve ihale yolsuzluklarını gündeme getirince belediye tarafından mühürlendi.

13 Mart 2018: MHP milletvekilleri TBMM’de A HABER muhabiri Sadık Bey'i tartakladı.

13 Mart 2018: AKP içerisindeki kimi kulisleri köşesine taşıyan Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan’ın bazı yazılarına erişim engeli getirildi. Bakırköy 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği, Takan’ın, “Papa’dan arabuluculuk istendi mi?” başlıklı 8 Şubat, “Barzani’nin lobi şirketi, Erdoğan için çalışmış” başlıklı 9 Şubat, “Saray kabinesinde had kavgası” başlıklı 27 Şubat tarihli yazılarına erişim engeli getirildi.

15 Mart 2018: Başbakan Binali Yıldırım, bagımsızozgurmedya.com’a hakaret davası açtı.

16 Mart 2018: Meclis Başkanı İsmail Kahraman, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun çocuk istismarı komisyonu kurulması talebini reddetti, komisyon talebinin reddedildiği haberleri de “manevi şahsiyetine yönelik ithamlar’ olduğu iddiasıyla sansürletti.

16 Mart 2018: KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi çalışanı Mustafa Göktaş tutuklandı.

16 Mart 2018: Antropolog dergisinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Tolga Kubilay Çelik tutuklandı.

17 Mart 2018: 16. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nin programında yer alan 'Yeva' filminin gösterimi, İstanbul Valiliği tarafından OHAL gerekçesiyle yasaklandı.

17 Mart 2018: Bandırma Sulh Ceza Hâkimliği, video paylaşma platformu olan Liveleak.com’u erişime engelledi.

19 Mart 2018: RTÜK’e başvuran Adalet Bakanlığı, cezaevindeki kadınların hikayesinin anlatıldığı ‘Avlu’ dizisine yayınlanmadan müdahale edilmesini istedi.

19 Mart 2018: Bandırma T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan gazeteci Cem Bahtiyar’ın hastaneye kaldırılmadığı öğrenildi. Abla Nesrin Bahtiyar, kardeşinin ayağa kalkmakta zorlandığını ve tuvalete dahi gidemediğini söyledi.

19 Mart 2018: Gazeteci Özgür Boğatekin, sosyal medya paylaşımlarında ‘örgüt propagandası yaptığı’ iddiasıyla Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

20 Mart 2018: Gazeteci Esra Solin Dal, Diyarbakır’da gözaltına alındı.

21 Mart 2018: Demirören Grubu, Aydın Doğan'a ait Türkiye'nin en büyük medya grubu olan Doğan Medya'yı satın aldı. Demirören Grubu’nun, Doğan Medya’yı satın almasıyla birlikte medyanın yaklaşık yüzde 90'ı hükümete yakın grupların eline geçmiş oldu ve Türkiye’de medya çok hızlı bir şekilde tekelleşmeye başladı.

21 Mart 2018: Diyarbakır'da gerçekleşen Nevruz Bayramı kutlamalarını takip eden Tigris Haber muhabiri Arif Bulut ve Yenigün Gazetesi muhabiri Mehmet Uğur Çakıl ve JinNews muhabiri Duygu Erol, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

21 Mart 2018: İnternet üzerinden yapılacak yayınlara Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi getiren yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi ve yasalaştı.

22 Mart 2018: Erzincan Detay adlı haber sitesinin sahibi Hüseyin Adalan’a, Fethullah Gülen’e hakaret ettiği gerekçesiyle açılan iki davada, 6 yıl 6 ay hapis cezası ve 60 bin lira para cezası verildi.

22 Mart 2018: Gazeteci Fuat Yaşar hakkında zırhlı polis aracı TOMA önünde fotoğraf çektirdiği için soruşturma açıldı. İfadesi alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne (TEM) çağrılan Fuat Yaşar'a "TOMA önünde poz vererek ne amaçladın" diye soruldu.

23 Mart 2018: Sosyal medya hesabından Afrin operasyonuna ilişkin eleştirel paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 26 Ocak’ta tutuklanan Artı Gerçek Yazarı ve Halkın Nabzı gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci İshak Karakaş hakkında hazırlanan iddianame 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

24 Mart 2018: Anadolu Ajansı foto muhabiri Ensar Özdemir hakkında “istihbari bilgiler” olduğu söylenerek işten çıkarıldı. AA tarafından gönderilen belgede Özdemir’e tazminat da ödenmeyeceği belirtildi.

25 Mart 2018: Milli Futbolcu Arda Turan, gazetecileri fiziksel şiddetle tehdit etmeye devam ediyor. Daha önce Gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran Turan, bu kez eşi Aslıhan Doğan’a soru soran bir gazeteciye “Senin kafanı gözünü kırarım, karımla konuşuyorsun” diye bağırarak tehdit etti.

28 Mart 2018: Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin Beyoğlu’nda bulunan merkez binası ve basımı yapılan matbaa polis tarafından basıldı. Baskında gazetenin imtiyaz sahibi ile 2 gazete çalışanı ve 26 basın emekçisi gözaltına alındı. Gazete ve matbaasına kayyım atandı.

28 Mart 2018: AKP Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Hüseyin Hakkı Kahveci’nin yazdığı ‘’Atatürk ve Cumhuriyete Kuşatma- Yahuda’’ adlı kitaba tazminat davası açtı.

28 Mart 2018: Yazar İhsan Eliaçık'ın 'örgüt propagandası' yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 7,5 yıla kadar hapsi istendi.

28 Mart 2018: CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı'nın Haydarpaşa Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlemeyi planladığı ve yazar Levent Gültekin'in katılımcısı olacağı söyleşi, okul yönetimi tarafından iptal edildi.

29 Mart 2018: Evrensel Gazetesi’nde yayımlanan bir haber nedeniyle eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vural Nasuhbeyoğlu ile eski İmtiyaz Sahibi Mehmet Arif Koşar’a ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla açılan davanın üçüncü duruşması görüldü. Mahkeme, Nasuhbeyoğlu ve Koşar’a 7 bin lira para cezası verdi.

29 Mart 2018: KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi eski Eş Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin ve gazetenin Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan'a TCK 301. ve TCK 299. maddeden ayrı ayrı 7.5 yıl hapis cezası verildi. Gazetenin yazarı Ayşe Batumlu, muhabiri Ersin Çaksu ve eski Eş Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol da hapis cezası aldı.

30 Mart 2018: Kürtçe yayın yapan Welat gazetesini matbaalar basmayınca, gazete okuyucuya sayfalarını fotokopi yoluyla çoğaltarak ulaştırdı.

30 Mart 2018:Adana'da yapılan ev baskınlarında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Jinnews muhabiri Filiz Zeyrek, gözaltına alındı.

30 Mart 2018: Merkez binasına polis baskını yapılan ve kayyum atanan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İshak Yasul gözaltına alındı.

30 Mart 2018: Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin Diyarbakır temsilciliğine akşam saatlerinde polis baskını düzenlendi. Arama yapan polis tutanak tutup ayrıldı.

30 Mart 2018: Mücadele Birliği Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Acar, Önsöz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Songül Yücel ve derginin muhabiri Serpil Ünal tutuklandı.