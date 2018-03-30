30 Mart 2018 22:14

'Milyonluk Resim' yayından kalktı mı?

'Milyonluk Resim' yayından kalktı mı?
Usta sanatçı Selçuk Yöntem'in sunumuyla FOX'ta ekranlara gelen 'Milyonluk Resim' yarışmasının akıbeti belli oldu.
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Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Milyonluk Resim Yayından Kalktı mı?" başlıklı yazısı şöyle:

"Milyonluk Resim (FOX) 1-2 haftadır yayınlanmıyor. Okuyucu telaş etmiş. Soranlar çoğaldı. Yanıtı ilk ağızdan aldım.
Yoğun dizi trafiğinde değerli bir iş olarak görülen yarışmayı 'ezdirmemek' adına bir aylık ara verilmiş.

Selçuk Yöntem'in sunduğu yanşma 15 Nisan haftası sonrasında haftada iki bölüm olarak yayınlanacak. Yayına yaz boyunca da hiç ara verilmeyecek.
Bu arada çekimler de aralıksız devam ediyor, bilginize. Hayırlısı!"

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