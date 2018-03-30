Akın Atalay: Bedel ödenecekse, ödeyeceğiz

İKLİM ÖNGEL - CUMHURİYET -CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Silivri’de tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve iş insanı Osman Kavala’yı ziyaret etti.

Erkek, Atalay’ın en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacağına inandığını belirterek, “Ceza hukukunun amacı hakikate ulaşmaktır. Bu davaların sonunda gerçekler de aydınlanacaktır” dedi. AYM’ye “cesur ol” çağrısı yapan Erkek, Atalay’ın “Bedel ödenecekse, ödeyeceğiz ve biz demokrasi ve özgürlük mücadelemize devam edeceğiz” dediğini paylaştı.

CHP’li Erkek, Silivri’de tutuklu bulunan Atalay ve Kavala’yı ziyaret etti. Anayasa Mahkemesi’nin gazetemize yönelik davada sanıklar arasında yer alan kitap eki editörü Turhan Günay’la ilgili kararını işaret eden Erkek, “AYM hak ihlali tespiti yaptı. Bu karadan sonra bir tek tutuklunun dahi kalması anayasa ve hukuka aykırıdır” diye konuştu. “Ceza hukukunun amacı hakikate ulaşmaktır. Bu davaların sonunda gerçekler de aydınlanacaktır” diyen Erkek, şöyle konuştu: “Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonun ve davanın muhalefet üzerinde baskı kurmak olduğunu biliyoruz. AYM, Atalay’ın tutuklu olduğu dava dosyasını inceledi ‘hak ihlali’ olduğunu söyledi. Bu kararın ardından Cumhuriyet’ten tutuklu kalmamalıydı ama Atalay halen tutuklu. Morali yüksek, ‘Bedel ödenecekse, ödeyeceğiz ve biz demokrasi ve özgürlük mücadelemize devam edeceğiz’ diyor. AYM her şeye rağmen yargının, özgürlüklerin ve adaletin güvencesi ise bunu unutmamalı, cesur olmalı. Burada AYM’ye büyük görevler düşüyor. AYM nedenle gerekli tavrı göstermeli.”

‘LORİ’ NASIL ‘LOBİ’ OLDU

Cezaevinde görüştüğü Osman Kavala’nın ise ididanamesini beklediğini belirten Erkek, “İddianamesini bekliyor ama nasıl bir iddianame, nasıl bir kurgu ile karşılaşacağını o da bilmiyor. Niçin cezaevinde olduğunu halen bilmiyor. Tek başına mahkeme huzuruna çıkmayı bekliyor. Bu adaletsizliklere son verilmeli. Kavala ile ilgili ididalara baktığınızda Gezi Hareketi ve 15 Temmuzla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Hiçbir somut delil yok” dedi. Erkek, Kavala’ya Emniyet sorgusunda yöneltilen bir iddiayı ise şöyle anlattı: “Kavala’nın Ermeni bir arkadaşı var, adı Lori. Lori ile ilgili bir konuşmada ‘Lori de burada olacak, Lori ile de konuşacağız’ şeklinde bir cümlede, Lori’yi, ‘lobi’ olarak anlamışlar. Bunun üzerine Kavala’nın belli bir lobi ile hareket ettiğine inanılıyor sanırım. Bu konu Emniyeti’nde önüne konulmuş. Somut deliller olmadan insanları bazı hareketlerle ilişkilendirmek doğru değil. Avukat görüşü gibi kısıtlamalar kaldırılmış, avukatları ile daha sık görüşebilecek. 15 günde bir 10 dakika telefon hakkı var ama mektup yazamıyor ve alamıyor. Sabırla adil bir şekilde yargılanmayı ve ididanameyi bekliyor.”