Özkök: Asıl sen kimsin ulan!

Şırnak'taki güvenlik kontrol noktasında aracı durdurulan İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun'a polis memurunu engellediği ve tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis memuru verdiği ifadede, "Kontrol için araçtan inmelerini söyledim. Nedim Uzun, "Sen kim oluyorsun da beni arıyorsun lan. Sicilini ismini ver lan bana, görüşeceğiz seninle diye bağırdı" dedi. Yaşananlara tepki gösteren Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Artık bu tiplere sormanın zamanı geldi... Asıl sen kimsin ulan..." sözleriyle tepkisini gösterdi.

Özkök'ün "Başkan kuşan şu kılıç kalkanı bildir haddini şu densiz müdüre" başlığıyla (30 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sen kimsin, kimin nesisin ki devletin bir başka görevlisine böyle pireye bakar gibi ta göklerden bakma yetkisini kendinde görüyorsun...

Başkan kuşan şu kılıç kalkanı bildir haddini şu densiz müdüre

Eee düşünün bir... Arkadaş koskoca il sağlık müdürü....

Breh breh breh...

Karşıki dağlar bile ondan sorulursa, şehirdeki yollar kimden sorulur siz tahmin edin...

Şırnak şehrindeki dubleli dublesiz yolları o yarattıysa haliyle trafik de ondan sorulur arkadaş...

Garibim polis memuru da gelip “Arkadaş yanlış iş yapıyorsun” deyince, tabiatıyla müdür arkadaş da şahlanmış...

Koskoca il sağlık müdürü ya...

Bir de kendini parti komiseri görüyor ya...

Basmış kalayı garibim memura...

“Sen kimsin lan aramaya kalkıyorsun beni...”

Artık bu tiplere sormanın zamanı geldi...

Asıl sen kimsin ulan...

Sen kimsin, kimin nesisin ki devletin bir başka görevlisine böyle pireye bakar gibi ta göklerden bakma yetkisini kendinde görüyorsun...

Söyle kimsin ulan sen... Kim verdi sana böyle bu dağları ben yarattım kibrini..

Kim taktı omzuna bu devlet memurunu aşağılama apoletini...

Peki kim bildirecek, kendini İngiliz sefir tokatlayan Sultan sanan bu densiz bürokrata haddini?

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