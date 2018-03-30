Ahmet Hakan'dan bakanlara: Medet..

Türkiye ekonomisinin 2017’de yüzde 7.4 büyümesi, Türk Lirası’nın ABD Doları karşısındaki değer kaybını ve benzin zamlarını birlikte değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın 'Büyümüşüz' başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

Büyümüşüz.

Hem de 7.4 büyümüşüz.

Tam sevineceğim.

Bir anda...

Tuhaf, garip bir soru işareti giriyor kanıma...

Kendi kendime mırıldanıyorum:

Ekonomimizin pırıl pırıl parladığı, piyasaların coşkun bir sel gibi aktığı, ithalatımızın arttığı, paranın bollaştığı 2 binli yılların ortalarında bile elde edemediğimiz bu büyüme rakamını...

Doların 4’ü, Euro’nun 5’i, benzinin 6’yı bulduğu bir ortamda...

Biz nasıl yakaladık?

Medet ey ekonomi bakanlarımız medet!

Sayın Nihat Zeybekçi!

Sayın Mehmet Şimşek!

Sayın Naci Ağbal!

Lütfen şu meseleye bir açıklık getirin.

Getirin de...

Doya doya sevinelim.

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