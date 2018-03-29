Evrensel'e Erdoğan’a hakaret cezası

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi Evrensel’in Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vural Nasuhbeyoğlu ile Eski İmtiyaz Sahibi Mehmet Arif Koşar’a Latin Amerika’da 10 Ekim Ankara Katliamı’na ilişkin yaptıkları açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edildiğini gerekçe göstererek birer yıl hapis cezası verdi. Mahkeme hapis cezalarını 7 bin lira para cezasına çevirdi. Karara tepki gösteren avukat Devrim Avcı, “Karar ülkede basın özgürlüğünün olmadığını bir kez daha gösterdi” dedi.

BASIN SAVCILIĞI HUKUKA UYGUN DEMİŞTİ

Evrensel Avukatı Devrim Avcı, daha öncesinde basın savcılığının söz konusu haberle ilgili dört sayfalık bir karar yazdığını belirtti. Savcılığın kararında, haberde hakaret olmadığını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına atıf yaparak hukuka uygun olduğunu hatırlatan Avcı, cezalandırma istemediğini belirti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın itirazı üzerine sulh ceza hakimliğinin tek bir cümle ile kararı kaldırdığını söyleyen Avcı, bunun üzerine dava açıldığına dikkat çekti. Yargılama sürecinin çok hızlı bir şekilde yapıldığına da vurgu yapan Avcı, “Savunmamız göz önünde bulundurulmadan, ceza verildi” dedi.