Ünlü sunucudan Hakan Peker'e olay gönderme

Hakan Peker, şarkı söylediği esnada kameraların kendisini değil de seyirciyi çekmesi üzerine rejiye sinirlenip sahneyi terk etmişti.

MedyaRadar- TRT Müzik kanalında Engelsiz Sahne isimli programa katılan ünlü şarkıcı Hakan Peker, canlı yayında şarkı söylediği sırada rejinin kendisini ekrana getirmediğini eleştirerek sahneyi terk etmişti.



Peker'in şarkının tam ortasında seyirci coşmuşken gösteren rejiye "Beni çekeceksin, yanlış yapıyorsun" şeklindeki ifadelerinden sonra sahneyi terk etmesi, birçok isimden tepki topladı.

TRT Haber'de canlı yayınlanan Gece Bakışı programının başarılı sunucusu Fuat Kozluklu, ünlü şarkıcının bu sözlerine programda göndermede bulundu.

Anons yaparken kameraların rejiyi göstermesinden sonra duayen sunucu, “Reji beni çek beni. Ego patlması gibi oluyor. Bu nasıl bir ego ya, bana ait değil. Anladınız, o anladı. “diyerek ünlü isme göndermede bulundu.





