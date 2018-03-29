Demirören grubuyla ilgili önemli iddia

Milliyet ve Vatan gazeteleri kapanıyor mu?

Milliyet ve Vatan gazetesinin sahibi Demirören Holding geçen hafta Doğan Medya Grubu’nu da satın aldı. Ancak Demirören grubunun Milliyet ve Vatan gazetelerini çıkarmaya bileceği iddia edildi.

Demirören Holding’in Doğan Medya Grubu’nu satın almasından sonra Milliyet ve Vatan gazetesi karıştı. Odatv’nin edindiği bilgilere göre, Demirören Holding geçen yıl zam yapmadığı Vatan ve Milliyet gazetesi çalışanlarına bu yıl yüzde 15 oranında zam yapacağının sözünü verdi. Zam tarihi ise 2018 Nisan ayı olarak belirlendi.

Vatan gazetesinde 40, Milliyet gazetesinde ise 80 kişi çalışıyor. Ancak Demirören Holding, Doğan Medya Grubu’nun satın alınmasını gerekçe göstererek zamda geri adım attı. Gazete çalışanlarına zam yapmayarak, gazete ve televizyon satın alan Demirören Holding’e Milliyet ve Vatan gazetesi çalışanları tepkili. Öyle ki, zam yapılmadığı takdirde Milliyet ve Vatan gazetesi çalışanları Nisan ayı başında gazeteyi basmayacak.