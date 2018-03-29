Adalet Nöbeti 1 yaşında

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Avukat Akın Atalay başta olmak üzere bütün haksız tutuklamalara karşı avukatların tuttuğu Adalet Nöbeti, bir yılını doldurdu.

Avukatlar bugün Çağlayan Adliyesi’ndeki Themis heykeli altında ve adliyenin önünde 52. kez hukuksuz uygulamalara tepki gösterecek.

Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın politikasının suçlama konusu edildiği dava kapsamında asılsız ve akıl dışı iddialarla 515 gündür tutuklu bulunan icra kurulu başkanı ve avukat Akın Atalay’ın nezdinde tüm haksız tutuklamalara karşı çıkmak için Çağlayan Adliyesi’nde Nisan 2017’de tutulmaya başlanan Adalet Nöbeti, bugün 52. kez tutulacak.

Bir yılını dolduran nöbet saat 11.30’da adliyenin C kapısı girişindeki Themis heykellerinin bulunduğu alanda başlayacak. Nöbetin ardından saat: 12.15’te C kapısı önünde avukat Erkan Ünüvar, ÇHD İstanbul Şubesi Başkanı avukat Gökmen Yeşil ve ilk Adalet Nöbeti’nde gözaltına alınan 8 avukat adına avukat Sevinç Sarıkaya birer basın açıklaması yapacak.